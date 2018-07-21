شرطة دبي تكرم "فتية كهف تايلاند" ومدربهم (فيديو)

كرم قسم الشؤون الدبلوماسية في شرطة دبي، فتيان كهف تايلاند ومدربهم الذين تم إنقاذهم من الموت في إحد الكهوف.

وتسلم التكريم نيابة عن الأطفال، أنوب بوراناسيت القنصل العام التايلاندي في الإمارات.

وقال المقدم طارق هلال السويدي رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية، إن تكريم القيادة جاء نظير شجاعة وجلادة الفتيان في مواجهة الظروف القاسية التي وقعوا فيها.

وأضاف السويدي أن المحنة التي تعرضوا لها جسدت صمود الإنسان وإصراره على البقاء، وشكلت مصدر أمل وإلهام للعالم، مؤكدا أن هذه المحنة جذبت انتباه العالم ودفعت بدول عديدة إلى عرض مساعداتها موحدين جهودهم معا لإنقاذ الفتية ومدربهم.

وأعلن السويدي أن تكريم القيادة العامة لشرطة دبي شمل الدول التي شاركت في عملية الإنقاذ العالمية، موضحا أن وفد شرطة دبي برئاسته نفذ زيارات لممثلي الهيئات الدبلوماسية في الدولة، مقدمين دروعا تذكارية لهم عرفانا لجهودهم الإنسانية ومساهمتهم التي صنعت فرقا في حياة الأطفال.

وحوصر الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاما أثناء استكشافهم مجموعة من الكهوف يوم 23 يونيو/حزيران بعد التدريب، حيث غمرت مياه أمطار موسمية غزيرة الأنفاق، قبل أن يتم إنقاذهم في عملية نالت اهتمام ومتابعة العالم.