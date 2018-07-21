وزير الإعلام اليمني: الحكومة تضع قضية المختطفين في سجون الحوثيين على قائمة أولوياتها

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، أن الحكومة تضع ملف المختطفين لدى جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة أولوياتها، معربا عن أمله في أن تكون أيضا ضمن المحادثات الرامية لتحقيق السلام في البلاد.

© AP Photo / Hani Mohammed مستشار وزير الإعلام اليمني: السعودية قادرة على حل المشكلة بين صالح وهادي

القاهرة – سبوتنيك . ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، قال وزير الإعلام معمر الإرياني في مؤتمر صحافي عُقد اليوم بمحافظة مأرب، للسماع إلى الشهود والأطباء المطلعين على قضية الطبيب اليمني الشاب منير الشرقي، الذين أفادوا بتعرضه للتعذيب في سجون جماعة أنصار الله، إن "الحكومة لن تألو جهدا في جعل قضية الانتهاكات والمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، قضية مركزية على مستوى الإعلام والحكومة".

وتابع الإرياني "..ومثلما أن قضية الانتهاكات والاختطافات هي قضية المجتمع الذي لم يسلم بيت إلا وطرقت بابه من أقصى اليمن إلى أقصاه فإنها حاضرة بقوة على طاولة القيادة السياسية، فالرئيس عبد ربه منصور هادي لا يفوت فرصة إلا ويؤكد عليها وكذا الحكومة فهذه القضية هي من أولوياتها".

واستطرد وزير الإعلام اليمني قائلا "لم أتخيل يوما ما أن يصل بِنَا الحال إلى أن نرى يمنيا يمعن في إلحاق الأذى بأخيه اليمني حتى جاء الحوثي، وكسر كل القواعد وأهال التراب على أخلاق اليمنيين وأعرافهم وعاداتهم فقرأنا وسمعنا ورأينا بأم اعيننا ما يندى له الجبين وتشيب له رؤوس الولدان".

كانت تقارير صحافية أفادت، قبل أيام قليلة، بالعثور على الطبيب منير محمد قايد الشرقي وعليها آثار ضرب مبرح وجروح وكدمات، بأحد شوارع محافظة تعز بعد أن ظل مختفيا لنحو عام كامل.

وأشارت التقارير تلك إلى أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" اختطفت الشرقي، وهو أحد نشطاء فيما يعرف بثورة الشباب عام 2011، وقامت بتعذيبه على مدى عام.

والخميس الماضي، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعلاج الدكتور الشرقي في مراكز متخصصة بالخارج. حسبما أفادت "سبأ".