تسجيل
17:09 21 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    جندي يمني يقف أمام محطة وقود تعرضت للقصف في العاصمة صنعاء في اليمن

    وزير الإعلام اليمني: الحكومة تضع قضية المختطفين في سجون الحوثيين على قائمة أولوياتها

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، أن الحكومة تضع ملف المختطفين لدى جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة أولوياتها، معربا عن أمله في أن تكون أيضا ضمن المحادثات الرامية لتحقيق السلام في البلاد.

    مدينة رداع، جنوب صنعاء، اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    مستشار وزير الإعلام اليمني: السعودية قادرة على حل المشكلة بين صالح وهادي
    القاهرة – سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، قال وزير الإعلام معمر الإرياني في مؤتمر صحافي عُقد اليوم بمحافظة مأرب، للسماع إلى الشهود والأطباء المطلعين على قضية الطبيب اليمني الشاب منير الشرقي، الذين أفادوا بتعرضه للتعذيب في سجون جماعة أنصار الله، إن "الحكومة لن تألو جهدا في جعل قضية الانتهاكات والمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، قضية مركزية على مستوى الإعلام والحكومة".

    وتابع الإرياني "..ومثلما أن قضية الانتهاكات والاختطافات هي قضية المجتمع الذي لم يسلم بيت إلا وطرقت بابه من أقصى اليمن إلى أقصاه فإنها حاضرة بقوة على طاولة القيادة السياسية، فالرئيس عبد ربه منصور هادي لا يفوت فرصة إلا ويؤكد عليها وكذا الحكومة فهذه القضية هي من أولوياتها".

    واستطرد وزير الإعلام اليمني قائلا "لم أتخيل يوما ما أن يصل بِنَا الحال إلى أن نرى يمنيا يمعن في إلحاق الأذى بأخيه اليمني حتى جاء الحوثي، وكسر كل القواعد وأهال التراب على أخلاق اليمنيين وأعرافهم وعاداتهم فقرأنا وسمعنا ورأينا بأم اعيننا ما يندى له الجبين وتشيب له رؤوس الولدان".

    كانت تقارير صحافية أفادت، قبل أيام قليلة، بالعثور على الطبيب منير محمد قايد الشرقي وعليها آثار ضرب مبرح وجروح وكدمات، بأحد شوارع محافظة تعز بعد أن ظل مختفيا لنحو عام كامل.

    وأشارت التقارير تلك إلى أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" اختطفت الشرقي، وهو أحد نشطاء فيما يعرف بثورة الشباب عام 2011، وقامت بتعذيبه على مدى عام.

    والخميس الماضي، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعلاج الدكتور الشرقي في مراكز متخصصة بالخارج. حسبما أفادت "سبأ".

     

    انظر أيضا:

    مستشار وزير الإعلام اليمني: السعودية قادرة على حل المشكلة بين صالح وهادي
    مستشار وزير الإعلام اليمني: لن يسمح للمجلس الانتقالي بالتحول إلى واجهة "سيادية"
    نائب وزير الإعلام اليمني لـ"سبوتنيك": شروط "أنصار الله" للقاء ولد الشيخ "إنسانية"
    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, وزير الإعلام اليمني, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركة في المنتدى الشبابي التعليمي الدولي تافريدا في القرم
    صور مثيرة لهذا الأسبوع من "سبوتنيك"
    قانون القومية ومستقبل الوجود العربي
    سجل... أنا عربي
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك