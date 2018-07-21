وصول مقاتلي معارضة ومدنيين إلى حماة بعد خروجهم من الجولان

وبحسب وكالة "رويترز". وافق مقاتلو المعارضة في القنيطرة، إما على قبول العودة إلى حكم الدولة، أو المغادرة إلى محافظة إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال البلاد، في انتصار كبير للرئيس، بشار الأسد.القنيطرة، أمس، الجمعة.
وأعاد الهجوم للحكومة السورية سيطرتها على مناطق شاسعة في الجنوب الغربي، فيما وصف بأنه أحد أسرع الحملات في الحرب الدائرة منذ سبع سنوات.
وأبلغت الولايات المتحدة المعارضة في الجنوب، التي سبق أن أمدتها بالسلاح، ألا تنتظر أي تدخل مع بدء الهجوم ما دفع كثيرين للاستسلام سريعا.
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