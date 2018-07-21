وصول مقاتلي معارضة ومدنيين إلى حماة بعد خروجهم من الجولان

وصل المئات من مقاتلي المعارضة السورية وأسرهم الذين جرى إجلاؤهم من المناطق الحدودية مع هضبة الجولان، "المحتلة" ومن محافظة درعا إلى نقطة عبور في حماة، اليوم، السبت. (21 يوليو تموز).

وبحسب وكالة "رويترز". وافق مقاتلو المعارضة في القنيطرة، إما على قبول العودة إلى حكم الدولة، أو المغادرة إلى محافظة إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال البلاد، في انتصار كبير للرئيس، بشار الأسد.

وبدأت الحافلات التي تقل المقاتلين الذي يخشون اضطهادهم من جانب الحكومة السورية مغادرة منطقة القنيطرة ، أمس، الجمعة.

وأعاد الهجوم للحكومة السورية سيطرتها على مناطق شاسعة في الجنوب الغربي، فيما وصف بأنه أحد أسرع الحملات في الحرب الدائرة منذ سبع سنوات.

وأبلغت الولايات المتحدة المعارضة في الجنوب، التي سبق أن أمدتها بالسلاح، ألا تنتظر أي تدخل مع بدء الهجوم ما دفع كثيرين للاستسلام سريعا.