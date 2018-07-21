الجيش السوري يستعيد مجموعة من القرى والبلدات بين ريفي القنيطرة الجنوبي ودرعا الشمالي

استعاد الجيش السوري، اليوم السبت، 21 يوليو/تموز، مجموعة من القرى والبلدات تمتد بين ريفي القنيطرة الجنوبي ودرعا الشمالي جنوبي البلاد، عقب دخول غالبيتها ضمن عملية المصالحة.

دمشق — سبوتنيك. وقال قائد ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجيش السوري استعاد على بلدات المشيرفة، والقبو، ورسم الكرم، ورسم الحلبي، وريحينة، وسد رويحينة، وزبيدة شرقية، وزبيدة غربية، ورسم العبد، وكودنا، وتل أحمر شرقي، وتل أحمر غربي، والأصبح، والعشة، ورسم الزاوية، وعين زيوان".

© Sputnik . FIRAS ALAHMAD مسلحو ريف درعا يواصلون إخلاء مواقعهم باتجاه الشمال السوري

وأشار القائد الميداني، إلى أن "سيطرة الجيش على هذه القرى والبلدات جاء بعد دخول معظمها ضمن عملية المصالحة"، لافتا إلى أن "عمليات إجلاء المسلحين من القنيطرة مستمرة باتجاه الشمال السوري".

وكان مصدر أمني سوري أبلغ وكالة "سبوتنيك"، أمس الجمعة، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات في القنيطرة وعودة الجيش السوري إلى جميع مواقعه بحسب اتفاقية 1974 الموقعة بين سوريا وإسرائيل.

إلى ذلك، أعلنت وكالة "سانا" في وقت سابق، اليوم، خروج دفعة من المسلحين وعائلاتهم الرافضين للاتفاق القاضي بإخلاء بلدة محجة بريف درعا الشمالي من جميع المظاهر المسلحة وعودة مؤسسات الدولة إليها.