مستشار الحريري لـ"سبوتنيك": نرحب بجهود موسكو لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم

قال جورج شعبان، مستشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للشؤون الروسية، إنه خلال لقاءه مع الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، اطلع على تفاصيل المقترحات، التي أعلن عنها رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، حول "تنظيم عودة النازحين السوريين إلى ديارهم".

وأضاف شعبان لوكالة "سبوتنيك"، أنه نقل إلى بوغدانوف، خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت، ترحيب الحريري بأي جهد تبذله موسكو يؤدي إلى وضع خطة مشتركة لعودة النازحين، من لبنان والأردن.

© Sputnik . Aleksei Kudenko بوغدانوف يبحث مع مستشار الحريري عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

وأوضح شعبان أن موسكو تسعى لتشكيل مجموعة عمل مشتركة خاصة بذلك، وفقا لما ورد في الإعلان الروسي.

وأشار شعبان إلى أنه سيغادر إلى لبنان للتشاور مع الحكومة والاطلاع على متطلباتها ورؤيتها لحل هذه الأزمة، وردها الرسمي على الجانب الروسي.

يذكر أن روسيا أنشأت مؤخرا مركزا لاستقبال وإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

ويعد لبنان من بين أكثر الدول في الشرق الأوسط تضررا من أزمة تدفق النازحين السوريين على أراضيه، حيث يعاني من ضائقة اقتصادية بسبب النزوح الكبير وغياب الاستقرار السياسي، إلى جانب المشاكل الأخرى المرتبطة بالهدر المالي والفساد، الأمر الذي ينعكس على تردي الخدمات من الكهرباء والمياه وغيرها، وارتفاع أسعارها بشكل كبير كما ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.