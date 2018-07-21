مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري

وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

© REUTERS / Charles Platiau السيسي يطالب المصريين بالصبر على التقشف و"الفخر" بما تحقق

وستسري الزيادة اعتبارا من أول أغسطس/ آب المقبل.

وتأتي زيادة أسعار الغاز في مصر، بعدما أعلنت الحكومة المصرية في شهر يونيو/ حزيران، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، إذ أكد وزير البترول المصري طارق الملا، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من السبت 16 يونيو، لتوفير نحو 50 مليار جنيه من موازنة السنة المالية التي تبدأ أول يوليو الجاري.

وقال الملا في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" إن دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل (2018 — 2019) كانت مقدرة بنحو 139 مليار جنيه، وستتقلص بعد تحريك الأسعار إلى 89 مليار جنيه فقط.