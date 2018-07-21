رئيس المجلس الوطني السوداني يدعو لاتخاذ موقف عاجل ضد إسرائيل

قال رئيس المجلس الوطني، إبراهيم أحمد عمر، إن التأييد الدولي للقضية الفلسطينية، أبطل مفعول القرار الأمريكي الرامي إلى تهويد القدس.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، دعا عمر خلال الجلسة الافتتاحية لرؤساء ومجالس البرلمانات العربية في دورتها الاستثنائية الـ 28، التي عقدت في مقر البرلمان المصري اليوم السبت 21 يوليو/ تموز، إلى ضرورة التصدي لممارسات إسرائيل في كل المنابر البرلمانية العالمية، والتوافق على برنامج عمل، وألا يكون البيان الختامي إدانة وشجب و تنديد لا يفيد الفلسطينيين.

© Sputnik . Alexei Danichev البرلمان السوداني: رئيس المجلس الوطني يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني في بطرسبورغ

ولفت إلى أن حكومة السودان أصدرت أشد قرارات المقاطعة لإسرائيل، ولن يكون ذلك آخر ما تقدمه حكومة وشعب السودان.

وقال رئيس البرلمان المصري ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، الدكتور علي عبد العال، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، إن انعقاد الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية يأتي لبحث المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الانعقاد جاء وفق المادة الخامسة من ميثاق الاتحاد البرلماني العربي، بشأن الانعقاد الاستثنائي، مشيرا إلى أن قضية فلسطين ستظل قضية العرب الأولى.

وأعلن تشكيل لجنة صياغة تضم ممثلين عن برلمانات مصر والسعودية والكويت وفلسطين لإعداد البيان الختامي الخاص بالجلسة الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي الطارئة.

يشار إلى أن الدورة تناقش مداخلات رؤساء المجالس والبرلمانات العربية حول ما جرى في غزة مؤخرا من أحداث، وكذلك القرار الأحادي للولايات المتحدة بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها الى القدس المحتلة.