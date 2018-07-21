قتيلان و5 جرحى في صفوف القوات اليمنية بهجوم لـ"أنصار الله" شرقي صنعاء

هاجم مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، مواقع تابعة للقوات اليمنية الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والمدعومة بتحالف عسكري عربي، في شرق العاصمة، صنعاء.

القاهرة، سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمديرية نهم في محافظة صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن "قتيلين و5 جرحى من قوات الرئيس هادي سقطوا بهجوم شنه مسلحوا أنصار الله [الحوثيين] على مواقع في التباب السود، أسفل جبل وتران بمنطقة حريب".

© AP Photo / Bebeto Matthews اليمن يخاطب العراق ولبنان بعد تصريحات "حزب الله" و"الحشد الشعبي" وأضاف المصدر اليمني أن طيران التحالف شن غارتين على منطقة الحنشات في مديرية صنعاء.

يذكر أن معارك كر وفر تشهدها مديرية نهم، البالغ مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلو مترا، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي أنصار الله.

وتمثل المعارك في نهم جانبا مما تشهده اليمن، إذ يقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة في الرئيس هادي، لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.



