بدء إخراج الدفعة الثانية من مسلحي القنيطرة إلى الشمال السوري

تتواصل عمليات إخراج المسلحين الرافضين للتسوية مع الدولة السورية من محافظتي القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري، وأفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية أنه بدأت ظهر اليوم السبت عملية إخراج الدفعة الثانية من المسلحين من قرية أم باطنة في ريف القنيطرة إلى الشمال السوري.

وأكدت "سانا" أنه بدأت اليوم عمليات إخراج الدفعة الثانية من الحافلات التي تقل عددا من المسلحين الرافضين للتسوية وعائلاتهم من قرية أم باطنة بريف القنيطرة التي تم تجميع المسلحين من كافة أنحاء القنيطرة تمهيداً لنقلهم إلى شمال سوريا، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء وجود الفصائل المسلحة في ريف القنيطرة.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin الجيش السوري يستعيد مجموعة من القرى والبلدات بين ريفي القنيطرة الجنوبي ودرعا الشمالي

وغادرت مساء أمس 55 حافلة إلى شمال سوريا وعلى متنها المئات من المسلحين مع عائلاتهم تنفيذا للاتفاق القاضي بإنهاء وجود فصائل المعارضة المسلحة في قرى وبلدات ريف القنيطرة وعودة الجيش السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011 وتسوية أوضاع من يرغب في البقاء من المسلحين.

من جهة ثانية، خرجت اليوم السبت دفعة من المسلحين وعائلاتهم الرافضين للاتفاق القاضي بإخلاء بلدة محجة بريف درعا الشمالي من جميع المظاهر المسلحة وعودة مؤسسات الدولة إليها.