"الدفاع الروسية": الميليشيات تواصل نشر طائرات دون طيار بالقرب من قاعدة حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن المسلحين يستمرون في نشر الطائرات دون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

وقالت الوزارة اليوم السبت 21 يوليو/تموز في بيان لها إن "المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب يرفضون دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من روسيا والسلطات السورية".

وأضافت الوزارة أنه تم "رصد وتدمير طائرة مسيرة أطلقت من مناطق يسيطر عليها المسلحون قرب قاعدة حميميم الجوية".

بمساعدة موسكو 50 طنا من المساعدات: أول مساعدة فرنسية إلى الغوطة الشرقية: قال مسؤولون فرنسيون إن بلادهم أرسلت 50 طنا من المساعدات الطبية والمواد الأساسية إلى الغوطة الشرقية في سوريا بعد أن وافقت روسيا على أن تشارك فرنسا في نقل وتسهيل تسليم المساعدات مما… https://t.co/l1gWr3Jkek pic.twitter.com/JTGLAYfD2I — syrnex (@syrnex) July 21, 2018

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 21 يوليو، أن طيران النقل العسكري الروسي، أوصل 44 طنا من المساعدات الإنسانية المقدمة من فرنسا إلى سوريا.

جاء في بيان الوزراة: "في الـ 21 من يوليو، بطائرة النقل العسكرية ان- 124 روسلان، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، تم إيصال 44 طن من المساعدات الإنسانية من مطار شاتورو الفرنسي إلى قاعدة حميميم الجوية في الجمهورية العربية السورية، لتقديم المساعدة للسكان المدنيين".