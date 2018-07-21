صحيفة: التظاهرات تنتقل لبغداد دعما لمطالب الجنوب... واحتمال مشاركة "الصدريين"

وبحسب جريدة "الأخبار" اللبنانية، تشهد العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت تظاهرة داعمة لمطالب أبناء المحافظات الجنوبية، وأفادت عن إمكانية مشاركة "التيار الصدري" فيها وخاصة بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرللقوى السياسية الفائزة في الانتخابات إلى تعليق محادثاتها في شأن تشكيل الحكومة المقبلة، ريثما تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين .

© AP Photo / العراق: مقتل شخص وإصابة 41 بينهم عناصر أمن في مظاهرات بغداد

وفيما يبدو أنه دخول الصدريين على خط المطالب الشعبية، شدد الصدر، في هذا الإطار، على ضرورة "تشكيل خلية عمل جادة مع الحكومة، وبالتنسيق مع المتظاهرين، من أجل تنفيذ مطالبهم". وتُعدّ دعوته هذه استكمالاً لموقفه الذي كان أعلنه بداية الاحتجاجات، حيث أكد وقوفه مع مطالب المتظاهرين، داعياً الحكومة إلى الإسراع في الاستجابة لها، قبل أن يرسل وفداً إلى مدينة البصرة لتسلم تلك المطالب.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس الجمعة، عن مقتل شخص وإصابة 41 آخرين.

وأكدت الوزارة أن هناك عناصر أمن بين المصابين في تظاهرات الجمعة في العاصمة بغداد ومحافظتي الديوانية وذي قار، حسب السومرية نيوز.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "تظاهرات اليوم شهدت إصابة 30 شخصا في العاصمة بغداد".

وتشهد العديد من مناطق ومحافظات العراق تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.

ومع اشتعال التظاهرات في البلاد، فرض الأمن العراقي، مساء الأحد الماضي، حظرا للتجوال في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي البلاد، بعد مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 عنصرا من قوات الأمن، في مظاهرات متواصلة منذ سبعة أيام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومستوى الخدمات، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الشعب العراقي من حقه ان يطالب بحقوقه، فيما دعا القوات الأمنية إلى المساهمة بدعم حملة البناء والإعمار.