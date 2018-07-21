مفوضية الانتخابات العراقية تعلن بدء العد والفرز اليدوي لمحافظة بابل غدا

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم السبت، 21 يوليو/تموز، عن بدء العد والفرز اليدوي لمحافظة بابل يوم غد الأحد.

وقال الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات ليث جبر حمزة، إن "المفوضية تشرع يوم غد الأحد بالعد والفرز اليدوي لمراكز ومحطات محافظة بابل في المحافظة ذاتها"، موضحا أن "مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين سيبدأ بالعد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظة بابل وذلك في مركز المحافظة"، وذلك وفقا للسومرية نيوز.

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وأضاف أن "ضيق المكان في معرض بغداد الدولي وللإسراع في استكمال المراكز والمحطات المطعون بها في المحافظة المذكورة، فقد قرر مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين أن يتم المباشرة بالعد والفرز اليدوي يوم غد الأحد في مركز المحافظة بإشراف مباشر من مجلس المفوضين فضلا عن القاضي المنتدب لمكتب محافظة بابل".

ولاقت نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 12 مايو/ايار 2018، جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، ما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة في 6 يونيو/ حزيران، وصوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي تضمن إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية وانتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.

وكانت مفوضية الانتخابات في العراق، أعلنت، انتهاء عمليات إعادة العد والفرز للمراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في محافظة الأنبار يوم الخميس الماضي.