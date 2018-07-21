تحذير رسمي للسعوديين: لا تقتربوا من هذا المكان

وجهت المملكة العربية السعودية تحذيرا لمواطنيها بألا يقتربوا من أحد الأماكن على خلفية بلاغات بعدد من الحوادث.

وقال السفير السعودي في إندونيسيا أسامة الشعيبي، إنه يحذر السعوديين من الإقامة في أحد الفنادق في منطقة منتنق بمدينة جاكرتا، حسب صحيفة سبق الإلكترونية.

وأضاف الشعيبي "كثرة ما رفعه لنا المواطنون من السرقات المباشرة من الغرف، وغير المباشرة بسرقة ما بداخل صناديق الأمانات".

اخي السائح:

تحذير من الإقامة في

فندق اكاسيا(THE ACACIA) منطقة منتنق في مدينة جاكرتا

لكثرة مارفعه لنا المواطنين من السرقات المباشرة من الغرف والغير مباشرة بسرقة مابداخل صناديق الامانات pic.twitter.com/JE4XGF4TgG — أسامه محمد الشعيبي (@Os_alshuibi) July 21, 2018

ونبه الشعيبي قبل 9 أيام على السياح السعوديين من "سيارات قد تستوقف زوار البلد عقب خروجهم من المطار بحجة أنها تابعة لجهة أمنية".

وقال السفير "بعد خروجك من المطار مع السائق ربما تستوقفك سيارة بحجة أنها أمنية وأن لديك مخالفات أو ممنوعات".

وطالب السفير الشعيبي السعوديين بـ"عليك بتصوير رقم العربة والشخص المدعي أنه أمن وعدم إعطائه جواز سفرك أو وثيقة رسمية، وعدم دفع أَي مبلغ، والاتصال فورا بالسفارة، وحافظ على هدوئك، وطول الانتظار سيقلقه، ويبحث عن مخرج".