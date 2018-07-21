"أنصار الله" تصد هجوما لقوات هادي بالحديدة... والجيش يعتقل 35 من مسلحي الجماعة

دارت مواجهات بين القوات الحكومية المشتركة، المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وبين جماعة "أنصار الله"، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات المشتركة الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حاولت اليوم السبت، التقدم باتجاه مزارع يتمركز فيها مسلحو أنصار الله في منطقة الفازة جنوب مديرية التحيتا، فدارت مواجهات انتهت بتراجع القوات المشتركة بعد تكبدها قتلى وجرحى وإعطاب مدرعة تابعة لها".

في سياق متصل، أشار المصدر، إلى مقتل وإصابة طاقم آلية للقوات الحكومية جراء كمين بعبوة ناسفة نصبه مسلحو أنصار الله في أطراف الدريهمي جنوب الحديدة.

وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، إن قواته "اعتقلت 35 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية كانوا مختبئين في مدينة التحيتا جنوبي محافظة الحديدة".

وأضاف "تمكنت القوات من إلقاء القبض على عناصر المليشيا بعد عملية رصد وتعقب دقيقة أثناء محاولتهم الخروج من المدينة".

كما "أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، محاولة تسلل فاشلة قامت بها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الجاح بمحافظة الحديدة".

وذكر مصدر ميداني لـ "سبتمبر نت"، أن"المليشيا حاولت التقدم في منطقة الجاح باتجاه مواقع كانت قد حررتها قوات الجيش في الأيام الماضية".

وكانت القوات الحكومية، أعلنت أمس الجمعة، سيطرتها على وادي الخراشب ووادي الحرماء والنصرة وجبل الصفراء وأم شداد ومدرسة السلام في مديرية كتاف، عقب استعادتها أجزاء واسعة من وادي رشاحة وتباب على ميمنة جبل ‏القرن في ذات المديرية.