عشرات الفلسطينيين يتظاهرون وسط رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة

تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء اليوم السبت 21 يوليو/تموز وسط ميدان المنارة في مدينة رام الله مطالبين برفع العقوبات عن قطاع غزة.

رام الله — سبوتنيك. وسار المتظاهرون في شوارع مدينة رام الله ورددوا شعارات تطالب بإنهاء العقوبات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM وسط التهدئة في غزة... تشييع جثمان فلسطيني قتل في غارات إسرائيلية

وحاول المتظاهرون الوصول إلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية المحاذي لمقر الرئاسة الفلسطينية لكن قوى الأمن اعترضت طريقهم ومنعتهم من الوصول.

وطالب المشاركون الرئيس الفلسطيني بالتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة برفع العقوبات وإعادة صرف الرواتب لموظفي القطاع.

وشدد المشاركون على أهمية إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية عبر المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

يذكر أن السلطة الفلسطينية لم تصرف رواتب موظفين قطاع غزة منذ أشهر حيث قالت المالية الفلسطينية في وقت سابق إن عدم الصرف ناتج عن خلل فني، لكن حركة حماس قالت إن ذلك يندرج في إطار فرض العقوبات على غزة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.