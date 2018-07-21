انسحاب المتظاهرين وفتح الطرق المؤدية لساحة التحرير وسط بغداد

فتحت القوات الأمنية العرقية اليوم السبت الطرق المؤيدة إلى ساحة التحرير وسط بغداد بعد انسحاب المتظاهرين منها، وفق ما أفادت به مصادر في الشرطة العراقية.

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر في الشرطة قوله، إن "القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد أعادت فتح الطرق المؤدية إلى الساحة في منطقة الباب الشرقي".

© AP Photo / العراق: مقتل شخص وإصابة 41 بينهم عناصر أمن في مظاهرات بغداد

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات فتحت الطرق بعد انسحاب المتظاهرين من الساحة".

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس الجمعة، عن مقتل شخص وإصابة 41 آخرين.

وأكدت الوزارة أن هناك عناصر أمن بين المصابين في تظاهرات الجمعة في العاصمة بغداد ومحافظتي الديوانية وذي قار، حسب السومرية نيوز.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "تظاهرات اليوم شهدت إصابة 30 شخصا في العاصمة بغداد".

وتشهد العديد من مناطق ومحافظات العراق تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.

ومع اشتعال التظاهرات في البلاد، فرض الأمن العراقي، مساء الأحد الماضي، حظرا للتجوال في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي البلاد، بعد مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 عنصرا من قوات الأمن، في مظاهرات متواصلة منذ سبعة أيام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومستوى الخدمات، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الشعب العراقي من حقه ان يطالب بحقوقه، فيما دعا القوات الأمنية إلى المساهمة بدعم حملة البناء والإعمار.