بعد زعيمي روسيا والصين... "أنصار الله" توجه رسالة عاجلة إلى الرئيس الفرنسي

وجهت جماعة "أنصار الله" رسالة عاجلة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت 21 يوليو/تموز.

واستقبل مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، سفير فرنسا لدى اليمن، كريستيان تيستو، وسلمه الرسالة، حسب موقع سبأ نت.

وأكد المشاط في رسالته دعم "جهود السلام والحرص على حقن دماء الشعب اليمني والاستعداد في هذا الإطار لدعم كافة الجهود والتحركات الدولية لتعزيز فرص السلام في اليمن".

وعبر المشاط عن أمله في الرئيس ماكرون للتدخل "وضع حد لهذا العدوان، وأن تضطلع فرنسا بدور سياسي هام وبارز في إحلال السلام".

وأشار المشاط إلى أن "دول تحالف العدوان مستمرة في عدوانها وتصعيدها العسكري، وترفض كل مبادرات ودعوات السلام والتحركات الأممية الأخيرة التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث".

وقال السفير الفرنسي لدى اليمن، كريستيان تيستو، إن حكومة بلاده تدعم بشكل كبير جهود المبعوث الأممي "نحن مستعدون للإستماع لكل ما تطرحونه ونؤكد أننا لعبنا دورا مهما في البيان الأوروبي الأخير وفي بيان مجلس الأمن وتم عقد مؤتمر إنساني لدعم اليمن وكانت أهدافه ومخرجاته تهم الشعب اليمني بشكل عام ومجيئنا هو لهذا الغرض".

وأوضح السفير أن فرنسا لم تكن مستفيدة من الحرب على اليمن، وأنها "تأذى من الحرب لأن إحدى عواقب ونتائج هذه الحرب هي توسع نفوذ القاعدة وداعش".

وحول العلاقات الفرنسية السعودية أكد السفير "صحيح لدينا علاقات كبيرة مع السعودية لكن أيضا لدينا علاقات مع اليمن ولدينا مركز دراسات يهتم بالتراث في اليمن ولدينا أيضا استثمارات عبر عدد من الشركات الفرنسية ومن المؤسف أننا لم نستطع أن نجمع الطرفين على طاولة واحدة وهذه هي أحد العوائق أمام الجانب الإنساني".