مصدر: لا تغيير في تشكيلة وفد الحكومة السورية إلى لقاء سوتشي بصيغة أستانا

أفاد مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، اليوم السبت 21 يوليو/تموز، أنه "لا تغييرات في وفد الحكومة السورية المقرر أن يحضر لقاء سوتشي المقبل في روسيا حول الأزمة السورية".

دمشق، سبوتنيك. وقال المصدر إن" الحكومة السورية ستشارك بلقاء سوتشي بصيغة أستانا الذي من المقرر انعقاده، في الثلاثين من يوليو الجاري، بالوفد الذي مثلها في لقاءات أستانا وسوتشي السابقة".

© Photo / SANA المعلم وأنصاري يبحثان اجتماع سوتشي والتنسيق لمواجهة المخططات ضد سوريا والمنطقة

كان مندوب روسيا لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، قد صرح، قبل يومين، بإنه ليس هناك حديث عن عقد مؤتمر جديد للحوار الوطني السوري.

وقال غاتيلوف للصحفيين، أول أمس، الخميس: "بالنسبة للاجتماع الجديد في إطار المؤتمر الوطني السوري، ليس لدي مثل هذه المعلومات التي تدور حول هذا الأمر الآن".

وأكد غاتيلوف: "في نهاية الشهر سيكون هناك لقاء جديد في سوتشي، وتمت دعوة السيد ميستورا إليه. وفي إطار الفعالية في سوتشي، سيتم تنظيم مشاورات خاصة مع المبعوث الأممي".

يذكر أنه عقد، في يناير/كانون الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، ودعا المشاركون فيه جميع أصدقاء سوريا إلى المساعدة في استعادة مكانة الجمهورية العربية السورية كعضو له احترامه في المجتمع الدولي، وتبنى المشاركون إعلانا من 12 بندا.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن رغبة مشتركة في وضع حد للنزاع الجاري في أقرب وقت ممكن.

ودعا المشاركون الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.