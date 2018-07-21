الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت 21 يوليو/تموز الجاري، وفاة والدة الأمير الراحل، ناصر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الديوان الملكي نعى وفاة والدة والدة الأمير ناصر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وذلك في بيان رسمي.

وقال البيان "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ".

وأضاف البيان، "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

والأمير ناصر بن سعود عبد العزيز آل سعود، هو الابن الـ 30 من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود وتخرج من الثانوية العامة من معهد العاصمة النموذجي بـ الرياض بدرجة امتياز في عام 1971.

وبعد التخرج التحق بكلية الطيران سان أنطونيو بتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخرج منها سنة 1972.

وعاد الأمير ناصر للوطن، والتحق بفترة تدريب أخرى قصيرة بكلية الملك فيصل الجوية، وفي مطلع عام 1973 عمل بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران لمدة عام، ومن ثم نقل عمله إلى قاعدة الطائف الجوية لتدريب الطيارين المتخرجين آنذاك، وعمل في القاعدة حوالي عام، حيث وافته المنية إثر حادث أثناء مناورة جوية، وتوفي في 11 أكتوبر/تشرين أول 1974 عن عمر يناهز 23 عاما.