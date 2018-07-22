الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالتين للرئيس المصري وسلطان عمان

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "بعث الملك سلمان، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".

وأعرب الملك سلمان، "باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار"، مشيدا "بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، التي يحرص الجميع على تمنيتها في المجالات كافة".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذه المناسبة. وأعرب عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

في هذه الأثناء، قالت الوكالة الرسمية، إن "العاهل السعودي، بعث برقية تهنئة للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده. وأعرب الملك "باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد السعودي، برقية تهنئة مماثلة لسلطان عمان، معربا عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.