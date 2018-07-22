مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات إسرائيلية مشددة واعتقال 7 فلسطينيين

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات جديدة في مدينة القدس المحتلة، طالت سبعة مواطنين بينهم سيدة، وجرى تحويلهم إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة".
وكانت ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم، دعت إلى مشاركة واسعة في اقتحامات المسجد الأقصى، اليوم الأحد، وطيلة هذا الأسبوع تزامنا مع ما أسمته ذكرى خراب الهيكل.
من جانبها دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، والحراك الشبابي المقدسي، ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه للتصدي لاقتحامات المستوطنين.
وقالت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، في بيان لها إن "اقتحامات المستوطنين بوتيرة متزايدة مقدمة بائسة للتقسيم الزماني والمكاني وفرض أمر واقع جديد، وإن ذلك يحتم علينا الالتفاف حول مسرى رسولنا وحمايته من أعداء البشرية والإنسانية".
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