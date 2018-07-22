مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات إسرائيلية مشددة واعتقال 7 فلسطينيين

اقتحم المئات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، وأدوا صلوات وشعائر تلمودية وذلك بمناسبة ما يسمى "يوم الحداد اليهودي"، الذي بدأ ليلة أمس السبت وسط انتشار واسع لقوات الشرطة الإسرائيلية الخاصة في ساحات ومرافق المسجد.

© REUTERS / AMMAR AWAD نتنياهو يسمح لنواب الكنيست باقتحام المسجد الأقصى

القدس- سبوتنيك . وقال فراس الدبس مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان له، "حتى الآن أكثر من 720 متطرف اقتحموا المسجد الأقصى، ووقعت انتهاكات كبيرة وصلوات بالجملة داخل باب الرحمة وشرطة الاحتلال تعرقل عمل الحراس وتستفزهم".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات جديدة في مدينة القدس المحتلة، طالت سبعة مواطنين بينهم سيدة، وجرى تحويلهم إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة".

وكانت ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم، دعت إلى مشاركة واسعة في اقتحامات المسجد الأقصى، اليوم الأحد، وطيلة هذا الأسبوع تزامنا مع ما أسمته ذكرى خراب الهيكل.

من جانبها دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، والحراك الشبابي المقدسي، ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، في بيان لها إن "اقتحامات المستوطنين بوتيرة متزايدة مقدمة بائسة للتقسيم الزماني والمكاني وفرض أمر واقع جديد، وإن ذلك يحتم علينا الالتفاف حول مسرى رسولنا وحمايته من أعداء البشرية والإنسانية".