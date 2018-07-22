قبل زيارة غريفيث للرياض... صحيفة تكشف تفاصيل خطة إنهاء الأزمة اليمنية

كشفت صحيفة "العرب" اللندنية، نقلا عن مصادر، وصفتها بالدبلوماسية، الخطوط العريضة التي تضمنتها خارطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، التي قدمها للحكومة اليمنية و"أنصار الله"، وطلب منهم الرد عليها بشكل رسمي.

وقالت المصادر، إن "خطة غريفيث تقوم على حث فرقاء الأزمة على التهدئة في الجبهات من أجل فسح المجال أمام المفاوضات، متوقعة أن تجد الخطة معارضة من الحكومة اليمنية ما لم تتضمن تعهدات جدية لإجبار الحوثيين على الالتزام بها"، وفقا لصحيفة "العرب".

© AP Photo / Hani Mohammed عبد الملك الحوثي يكشف عن مبادرة رفضها التحالف العربي

ويستأنف المبعوث الأممي ، جهوده الرامية للتوصل إلى تفاهمات أولية بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، تقود في نهاية المطاف إلى عقد جولة جديدة من مشاورات السلام اليمنية. ويصل، اليوم الأحد، إلى الرياض في مستهل زيارة جديدة للمنطقة يتلقى خلالها الردود المكتوبة على خطته من قبل الحكومة اليمنية وأنصار الله.

وقالت الصحيفة إن "80% من الأفكار التي قدمها المبعوث الأممي تتمحور حول وضع الحديدة ومينائها وطبيعة الجهات التي ستشرف على الميناء والقوات التي ستنتشر داخل المدينة بموجب الاتفاق".

كما تتضمن الخطة "وضع حلول ومعالجات لقضية مرتبات الموظفين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثيين وآلية توريد الأموال للبنك المركزي اليمني في تلك المناطق، إضافة إلى الاتفاق على معالجات إنسانية سريعة تتعلق باستئناف العمل في مطار صنعاء الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق اليمن والشروع في عملية واسعة لإطلاق السجناء السياسيين وتبادل الأسرى".

وأوضحت المصادر، أن "جهود غريفيث تتجه نحو تهيئة الأجواء لتفعيل المسار السياسي في مرحلة لاحقة، من خلال عرض أفكار ومقترحات عامة ما زال يجري النقاش حولها في الأوساط السياسية اليمنية وفي المحافل الدولية قبيل صياغتها كرؤية شاملة للحل في اليمن"، مضيفة أن "غريفيث سيبني رؤيته النهائية لحل الأزمة في اليمن من خلال مواقف الفرقاء اليمنيين، قبل عرض الخطة على مجلس الأمن الدولي بهدف حشد التأييد الدولي لها".