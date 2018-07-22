فرنسا تصدر حكما نهائيا بشأن مليارات عراقية منذ عهد صدام حسين

أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الأحد 22 يوليو/ تموز، حكما نهائيا بشأن مليارات عراقية محتجزة منذ عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

وقالت وزارة العدل العراقية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنها حصلت على حكم نهائي من القضاء الفرنسي برفع الحجز عن أموال خاصة بالبنك المركزي العراقي كانت محتجزة في البنوك الفرنسية، منذ فترة حكم صدام حسين.

© AP Photo / يخت صدام حسين السابق يتحول إلى فندق في ميناء البصرة

وتابعت الوزارة في بيانها: "حصلت الوزارة على قرار نهائي مكتسب الدرجة القطعية لصالح الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي من المحكمة الفرنسية العليا ومحكمة استأناف باريس يقضي برفع الحجز عن مبلغ عائد للبنك المركزي يساوي ٢٣ مليون دولار تقريباً (ما يصل إلى 27 مليار و243 مليار دينار عراقي)".

وأوضح أن الدعوى القضائية الخاصة بتلك الأموال المحتجزة تعود إلى عام 2000، أي فترة حكم صدام حسين، الذي تمت الإطاحة به عام 2003.

وتم رفع تلك الدعوى على البنك المركزي العراقي، وفقا لوزارة العدل، من قبل شركات أدعت تضررها سابقا، وتطالب بايقاع الحجز على أموال البنك المركزي العراقي.

وكان القضاء الفرنسي قد رفض في وقت سابق رفع الحجز المفروض على يخت فاخر كان يملكه صدام حسين ترغب الدولة العراقية في استعادته من دون أن يقرر موقفا بشأن ملكية اليخت.