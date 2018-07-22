قتلى وجرحى من قوات الرئيس اليمني بقصف صاروخي ومدفعي للحوثيين

القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة الضالع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "وحدة الصواريخ في أنصار الله أطلقت صاروخا محلي الصنع نوع زلزال 2، مداه 15 كيلومترا، وعددا من صواريخ الكاتيوشا على تجمع لقوات الرئيس هادي في نقيل الخشبة بمنطقة مريس شمال الضالع".
يذكر أن القوات الحكومية تسيطر منذ يوليو/ تموز 2015 على 7 مديريات في محافظة الضالع التي تمثل همزة الوصل بين محافظات الشمال والجنوب في اليمن، في حين لاتزال مديريتا خاضعتان لسيطرة مسلحي "أنصار الله".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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