قتلى وجرحى من قوات الرئيس اليمني بقصف صاروخي ومدفعي للحوثيين

سقط عدد غير محدد من جنود الجيش اليمني، الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، بين قتيل ومصاب بقصف مدفعي وصاروخي شنه مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيين" على مواقع للجيش في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة الضالع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "وحدة الصواريخ في أنصار الله أطلقت صاروخا محلي الصنع نوع زلزال 2، مداه 15 كيلومترا، وعددا من صواريخ الكاتيوشا على تجمع لقوات الرئيس هادي في نقيل الخشبة بمنطقة مريس شمال الضالع".

© AP Photo / Hani Mohammed رسالة من "أنصار الله" إلى الرئيس بوتين

وأضاف أن قصفا مدفعيا نفذه مسلحو "أنصار الله " بالتزامن مع القصف الصاروخي، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات الرئيس هادي في النقيل الرابط بين محافظتي الضالع وإب".

يذكر أن القوات الحكومية تسيطر منذ يوليو/ تموز 2015 على 7 مديريات في محافظة الضالع التي تمثل همزة الوصل بين محافظات الشمال والجنوب في اليمن، في حين لاتزال مديريتا خاضعتان لسيطرة مسلحي "أنصار الله".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.