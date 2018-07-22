الأردن يحتج لدى الخارجية الإسرائيلية على اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

دان الأردن اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى، اليوم الأحد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وقدمت السفارة الأردنية في إسرائيل مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية تدين هذه الانتهاكات وتطالب بوقفها فورا.

© REUTERS / RONEN ZVULUN مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات إسرائيلية مشددة واعتقال 7 فلسطينيين

سبوتنيك . وحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا فقد "أدانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات بأشد العبارات الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وخصوصا الاقتحامات الاستفزازية للمتطرفين والمستوطنين التي جرت اليوم بأعداد كبيرة إلى باحات الحرم القدسي الشريف بحماية الشرطة الإسرائيلي".

ونسبت وكالة بترا للغنيمات القول أن "مثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة التي تتم بحماية الشرطة الإسرائيلية تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المصلين والمسلمين في جميع أنحاء العالم، كما تمثل انتهاكا لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأضافت الغنيمات بأن ذلك يعد "انتهاكا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة"، وشددت على "أهمية احترام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك واحترام إدارتها الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس".

© REUTERS / AMMAR AWAD عشرات الآلاف من الفلسطينيين يتوافدون إلى المسجد الأقصى

وأشارت إلى أن "سفارة الأردن في تل أبيب قد قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية صباح اليوم تعبر عن إدانة المملكة الشديدة لهذه الانتهاكات، وطالبت بوقفها فورا".

وحملت غنيمات الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والانتهاكات التي ترتكب ضده من قبل الجماعات المتطرفة والمستوطنين، وأكدت على ضرورة التوقف الفوري عن مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية.

كان مئات من المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا المسجد الأقصى بوقت سابق من اليوم وسط حراسة من الشرطة.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس، في تصريحات صحافية، بأن 1023 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في الفترة الصباحية من، اليوم الأحد، وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وفرضوا قيود على عمل حراس المسجد.

ومن جهته طالب وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف أدعيس، في بيان، بحماية المسجد الأقصى "من الاقتحامات التي تقوم بها عصابات المستوطنين بشكل يومي، والتي وصلت، اليوم الأحد، إلى أعداد كبيرة جدا، في ذكرى ما يسمى (خراب الهيكل).. هذا الهيكل الذين يسعون بجد وتصميم لبنائه على أنقاض الأقصى من خلال ممارساتهم المختلفة".