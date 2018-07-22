القوات اليمنية تطلق عملية عسكرية للسيطرة على مناطق بالحديدة غربي البلاد

أطلقت القوات الحكومية اليمنية مدعومة بتحالف عسكري عربي عملية عسكرية ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن، وتدور حاليا معارك عنيفة بين الجانبين مع تقدم مستمر للقوات الحكومية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن القوات المشتركة أطلقت اليوم، عملية عسكرية واسعة للسيطرة على قريتي المغرس والسويق جنوب مديرية التحيتا".

وأشار إلى أن العملية التي شاركت فيها 3 ألوية تتضمن أيضا تأمين خط الجبلية في مديرية التحيتا؛ لضمان استمرار إمدادات القوات الحكومية ووحداتها المتقدمة، كما ستتقدم القوات بعد ذلك لتطويق مديرية زبيد.

وأضاف المصدر أن معارك عنيفة تدور في هذه الأثناء مع مسلحي جماعة "أنصار الله"، وسط تقدم القوات الحكومية.

على صعيد متصل، لفت المصدر إلى مقتل 3 أطفال وإصابة آخرين بقذيفة مدفعية أطلقها مسلحو جماعة "أنصار الله" على مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، سقطت قرب صهريج مياه.

يذكر أن القوات الحكومية المشتركة أعلنت في السابع من يوليو/ تموز الجاري، السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة، عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله" الذين ينفذون بين الحين والآخر هجمات وعمليات قصف على القوات المشتركة، في بعض المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم في المديرية.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.