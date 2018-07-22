الكويت تكشف شرطا فلبينيا جديدا خاص بالعمالة

كشفت الكويت، اليوم الأحد، 22 يوليو/تموز، عن شرطا جديدا من الفلبين، قد يشعل أزمة العمالة مجددا.

وأفاد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية، خالد الدخنان، لصحيفة "القبس" الكويتية، بأن الفلبين أصدرت شرطا جديدا يقضي بدفع تأمين مالي لأي عامل حده الأدنى 10 آلاف دولار لدى البنوك المحلية في الفلبين، مؤكدا أن هذا التأمين سيتم الخصم منه في حال عودة العاملة من دون إتمام مدة العقد، أو نتيجة عدم حصولها على راتبها أو أي شكوى أخرى.

© REUTERS / Lean Daval Jr رسميا... الفلبين ترفع الحظر الشامل عن إرسال العمال إلى الكويت

وأضاف المسؤول الكويتي، أن "هذا الشرط يعد في حد ذاته تعديلا على الاتفاقية الموقعة بين البلدين في وقت سابق، كما يعتبر تشكيكا في إمكانية ضمان دولة الكويت تنفيذ تلك الاتفاقية".

واشتعلت الأزمة بين البلدين إثر ما عرف بـ"جثة الفريزر"، وهي القضية التي فجرت الخلاف بعد أن قتلت عاملة ووضعت لأشهر في ثلاجة في إحدى الشقق المهجورة في الكويت، والتي تطورت فيما بعد، لاسيما إثر اعتقال الكويت سائقين تابعين لسفارة الفلبين في البلاد، بعد أن هربوا عاملات فلبينيات من منازل كن يعملن فيها بالكويت.

وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أعلن حظر إرسال العمالة كليا إلى الكويت، داعيا جميع العمال إلى العودة للفلبين.