مفوضية حقوق الإنسان العراقية تعلن إجمالي القتلى والمصابين منذ انطلاق المظاهرات

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم، الأحد 22 يوليو/ تموز، إجمالي عدد ضحايا التظاهرات منذ انطلاقها، مؤكدة وفاة 13 متظاهرا وإصابة 729 بينهم 460 من القوات الأمنية.

وبحسب موقع السومرية نيوز المتخصص في الشأن العراقي، قال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، "إن عدد المتوفين منذ انطلاق التظاهرات ولغاية ٢٢/ ٧ / ٢٠١٨ في وسط وجنوب العراق بلغ (١٣) متظاهرا".

© AP Photo / العراق: مقتل شخص وإصابة 41 بينهم عناصر أمن في مظاهرات بغداد

وأضاف الغراوي، أن "عدد الجرحى بلغ (٧٢٩) بينهم (٤٦٠) من القوات الأمنية و(٢٦٩) جريحا من المتظاهرين، إضافة إلى اعتقال القوات الأمنية (٧٥٧) متظاهر أطلق سراح أغلبهم خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى تعرض (٩١) مبنى حكومي وسكني وسيارات إلى الأضرار نتيجة لذلك".

وتشهد محافظات وسط وجنوبي العراق، منذ مطلع يوليو/ تموز الحالي، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار لعدد من الاحزاب السياسية. كما وصلت التظاهرات إلى العاصمة بغداد، وتجددت أمس في ساحة التحرير، التظاهرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وإجراء إصلاحات حكومية، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالعنف الذي استخدمته القوات الأمنية العراقية ضدهم.