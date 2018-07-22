المجلس الانتقالي الجنوبي يتهم قطر بدعم "الحوثيين" لخدمة إيران في اليمن

اتهم الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في محافظة عدن جنوبي اليمن، قطر بدعم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والجماعات الإرهابية في اليمن، بهدف زعزعة استقرار البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق باسم المجلس سالم ثابت العولقي، في تغريدة على "تويتر" إن " الدوحة لعبت دورا سلبيا في زعزعة الاستقرار في اليمن وأمدت الحوثيين، والجماعات الإرهابية بما تحتاج إليه من مقومات البقاء ميدانيا وإعلاميا خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة العربية واستهداف استقرارها وشعوبها".

يشار الى أن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أعلن في 5 يونيو/ حزيران 2017 إنهاء مشاركة قطر في التحالف "بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب، ودعمها تنظيماته في اليمن، ومنها القاعدة وتنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا]، وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية في اليمن، مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب".

وأعقب القرار إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة الدوحة بزعزعة الاستقرار في المنطقة.