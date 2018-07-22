أول رسالة رسمية إلى سوريا بخصوص رفع عقوبة دولية مؤثرة

أكد رئيس الاتحاد الرياضي السوري العام، اللواء موفق جمعة، أن وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والاتحاد الأسيوي لكرة القدم سيزور سوريا الشهر المقبل، وأن الاتحاد السوري تلقى رسالة رسمية بهذا الخصوص حيث ستشمل الزيارة الاطلاع على واقع المنشآت الرياضية.

دمشق — سبوتنيك. وقال جمعة، لوكالة "سبوتنيك"، "تلقينا رسالة رسمية بهذا الخصوص.. هناك توجه لزيارة وفد من الفيفا والاتحاد الآسيوي خلال الشهر القادم للاطلاع على واقع المنشآت الرياضية الخاصة بكرة القدم والدوري السوري لكرة القدم… وجماهير الكرة تمهيدا لرفع الحظر".

© Sputnik . JOHNNY ELIAS رئيس الاتحاد السوري لـ"سبوتنيك": ننتظر وفد الفيفا لرفع الحظر ونأمل التواجد في كأس العالم 2022

وأضاف "الحظر جاء خلال العقوبات التي فرضت على سوريا عام 2012 من ضمنها العقوبات الرياضية بذريعة الحرب".

وشدد رئيس الاتحاد الرياضي السوري العام على أن "الرياضة السورية، استمرت وحققت إنجازات، والعقوبات سببت مزيدا من الإصرار والعزيمة لفعل شيء من خلال الرياضة وتقديم الصورة الحقيقية لسوريا وهذا ما حدث من خلال المنتخب الوطني لكرة القدم الذي كان على بعد خطوة واحدة من التأهل لمونديال روسيا 2018".

وأضاف "خمس مباريات مؤثرة ومؤهلة لعبها منتخبنا خارج أرضه، كما أن منتخب سوريا للأشبال تأهل إلى نهائيات تشيلي عام 2016 وهو المنتخب العربي الوحيد وهذا نتيجة الاصرار على الفوز".

ولفت جمعة إلى أن آخر مشاركة دولية للرياضة السورية كانت في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت أول يوليو/تموز الجاري في إسبانيا، "وحققنا سبع ميداليات وكنا ثاني أصغر بعثة مشاركة في الدورة بعدد 28 لاعبا شاركوا بعشرة ألعاب، وحققنا ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وثلاث ميداليات برونزية".

وأردف قائلا "لدينا مشاركة كبرى بوفد رياضي مؤلف من مئة رياضي ورياضية في أندونيسيا بالدورة الآسيوية منتصف الشهر المقبل".

وختم رئيس الاتحاد الرياضي السوري العام قائلا "الرياضة السورية كانت ولا تزال حاضرة وتحمل على عاتقها الهم الوطني الكبير وتستمد عزيمتها وإنجازاتها من انتصارات الجيش وكانت رسالتنا طوال أيام الأزمة أن يبقى اسم سوريا موجودا في المحافل الدولية والقارية ونتطلع للمستقبل مع تعافي سوريا وخلاصها من الإرهاب ستحظى الرياضة بمزيد من الدعم والاهتمام لأنها حالة وطنية ".