إسرائيل والأردن تشاركان في إجلاء أعضاء "الخوذ البيضاء" من سوريا

أشاد الاتحاد الأوروبي، بجهود إسرائيل والأردن في إجلاء ما يقرب من 800 من أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" من سوريا، وجدد دعوته لوقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات للسوريين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الممثلة السامية للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، اليوم الأحد 22 يوليو / تموز، إن الاتحاد الأوروبي يشكر الجهود المحورية من جانب إسرائيل والأردن وغيرهم، بمن فيهم العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الذين ساهموا في إيصال أفراد الخوذ البيضاء وعائلاتهم إلى بر الأمان.

وتابع البيان أن إنقاذ حوالي 800 من "الخوذ البيضاء" وعائلاتهم من سوريا هو لفتة إنسانية هامة، فحياتهم كانت معرضة للخطر عقب التصعيد الأخير للعنف في جنوب غربي سوريا.

وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية إجلاء لأعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" وعائلاتهم من سوريا إلى الأردن فجرا، بناء على طلب من الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية.

وقال نحشون، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "بناء على طلب من الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية، أتمت إسرائيل جهدا إنسانيا لإنقاذ أعضاء منظمة الخوذ البيضاء المدنية السورية وعائلاتهم، وتم إجلائهم من منطقة الحرب في جنوب سوريا إلى دولة مجاورة".

ويعود جنوب سوريا تدريجيا تحت سيطرة القوات الحكومية، ووفقا لتقارير إعلامية، فإن ما يقرب من 800 شخص تم إجلائهم خلال الليل من سوريا إلى الأردن عبر إسرائيل.

وتعتبر منظمة "الخوذ البيضاء" التطوعية نفسها منظمة غير حكومية تهدف إلى حماية المدنيين السوريين، ويتهم الرئيس السوري بشار الأسد المنظمة بأنها على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

كما تتهم موسكو ودمشق المنظمة بالمساهمة في تنظيم هجمات كيميائية في بلدة دوما بالغوطة الشرقية في 7 أبريل / نيسان الماضي، ما تسبب في أن تشن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هجوما بأكثر من مئة صاروخ على أهداف متعددة في سوريا بعد أسبوع واحد.