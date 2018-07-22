الانتخابات الليبية على الطاولة... عقيلة صالح يلتقى لودريان غدا

صرح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي في طبرق، عبد الله بليحق، أن رئيس المجلس عقيلة صالح يستقبل غدا الاثنين وزير خارجية فرنسا.

بنغازي —سبوتنيك. وأضاف بليحق في تصريحاته اليوم الأحد 22 يوليو/تموز أن صالح يستقبل وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، الذي يصل طبرق غدا.

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ويزور وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، ليبيا ويرافقه عدد من مستشاريه.

وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، إنه "من المتوقع أن تتناول المباحثات مستجدات الأوضاع في ليبيا بالإضافة لموضوع الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وكذلك لقاء باريس الأخير".

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس، في 29 مايو/أيار الماضي، اجتماعا للأطراف الليبية حيث جرى الاتفاق على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في موعد أقصاه 16 سبتمبر/أيلول المقبل، وتحديد يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.

وحضر هذا الاتفاق كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.