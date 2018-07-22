"مهما كانت الأسباب والدوافع"... قطر تعلن التضامن مع أفغانستان

أعلنت قطر اليوم الأحد 22 يوليو/تموز تضامنها مع أفغانستان "مهما كانت الأسباب والدوافع".

وأعربت الدوحة عن إدانتها واستنكارها، للانفجار الذي وقع في مطار العاصمة الأفغانية كابول، وأدى الانفجار إلى سقوط وجرحى.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إنها تجدد موقفها الثابت من "رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأكدت الوزارة "تضامنها التام مع الحكومة الأفغانية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار".

قطر تدين بشدة تفجيرا في مطار كابول بأفغانستان https://t.co/YiibktUuDV#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/CnKIvF41uG — وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) July 22, 2018

وقتل وأصيب 10 أشخاص في هجوم انتحاري وقع بالقرب من مطار كابول، عقب وصول نائب الرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم من منفاه الاختياري في تركيا.

وذكر المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانكزاي عبر صفحته على فيس بوك "مقتل وإصابة 10 أشخاص في حصيلة أولية للهجوم الانتحاري أمام مطار كابول الدولي، بعد فترة وجيزة من مرور موكب معاون رئيس الجمهورية".وأضاف المتحدث باسم الشرطة "الحصيلة غير نهائية، وهناك احتمالية لزيادة عدد الضحايا".

وأعلن تنظيم "داعش" تبنيه لعملية استهداف نائب الرئيس الأفغاني عبد الرشيد دستم بالقرب من مطار كابول اليوم الأحد 22 يوليو/تموز.