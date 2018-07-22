مقتل وإصابة 4 من "القاعدة" بغارة جوية على منزل في محافظة مأرب اليمنية

سقط أربعة من عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي بين قتيل ومصاب، بقصف جوي نفذته طائرة يعتقد أنها أمريكية بمحافظة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

© REUTERS / Fawaz Salman كمين بعبوة ناسفة لتنظيم القاعدة يجرح تسعة جنود يمنيين

القاهرة — سبوتنيك . وقال مصدر في السلطة المحلية في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية شنت اليوم غارة على منزل في منطقة الروضة جنوب مدينة مأرب ، أسفرت عن مقتل 3 وإصابة آخر من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)".

يذكر أن طائرات "درون" الأمريكية، تشن بين الحين والآخر غارات على مقار وسيارات تقول إنها تابعة لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في عدد من محافظات اليمن مثل: البيضاء وأبين وشبوة ومأرب وحضرموت.