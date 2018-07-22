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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    السيسي: مصر واجهت 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر

    © Sputnik . Aleksei Nikolskiy
    العالم العربي
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    أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر واجهت 21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر.

    وأضاف السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، أن "مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل، وكان الشعب المصري دوما على قدر هذه المسئوليات العظيمة"، بسحب صحيفة "الأهرام" المصرية.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © REUTERS / Charles Platiau
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    وأشار إلى أن مصر واجهت تحديا من أكبر التحديات، "وهو محاولة إثارة الفوضى وعدم الاستقرار بالداخل المصري"، موضحا أن "الخطر الحقيقي هو تدمير الدول من الداخل بالشائعات والأعمال الإرهابية ودفع المواطنين لفقد الأمل".

    وتابع السيسي "الضغط والشائعات والأعمال الإرهابية وفقد الأمل والإحساس بالإحباط، كل الأمور دى بتشتغل بمنظومة رهيبة جدا الهدف هنا حاجة واحدة بس هو تحريك الناس لتدمير بلدهم".

    وقال إنه يقدر تحمل المصريين للمصاعب الاقتصادية لكن "أنا عايز أقول إن الفرق كبير قوي بين التضحيات دي. تضحيات الشعب في سبيل تجاوز المشكلة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية التي عانينا منها الكثير وبين تدمير الدولة وإحداث الفوضى.. فرق كبير جدا بين الاتنين.. المعاناة دى لا تساوى المعاناة دى".

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    الكلمات الدلالية:
    العسكرية, شائعات, إثارة الفوضى, أخبار, شائعة, أخبار مصر, الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, مصر
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