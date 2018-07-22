مصدر طبي: 8 إصابات بالهجوم الإسرائيلي على معامل الدفاع في مصياف السورية

كشف مصدر طبي في مشفى مصياف الوطني لمراسل ـ"سبوتنيك:" ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على موقع مؤسسة معامل الدفاع بمنطقة الزاوي في مصياف السورية إلى 8 إصابات وجميعها طفيفة.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH مصدر بمعامل الدفاع السورية لـ"سبوتنيك": الهجوم تم بـ 10 صواريخ

وهزت منطقة مصياف مساء اليوم سلسلة انفجارات قال مصدر أمني لمراسل " سبوتنيك " إنها نجمت عن صواريخ موجهة أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء منطقة البقاع اللبنانية.

وأفاد مصدر في مؤسسة معامل الدفاع أن الاستهداف طال أحد المباني الصغيرة في الموقع، وتم نقل جريحين إلى مشفى مصياف الوطني، بالإضافة إلى أضرار مادية في الموقع المستهدف.

وكشف المصدر لـ "سبوتنيك" عن أن: الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أحد مواقع المؤسسة في بلدة الزاوي بريف حماة الغربي مساء اليوم، تم عبر 10 صواريخ موجهة.

وقال المصدر أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت 4 صواريخ وأسقطتها في الجبال القريبة المحيطة بالموقع، فيما تمكنت الـ 6 الأخرى من الوصول إلى الهدف وتسببت بإصابة شخصين بجروح كما ألحقت أضرارا مادية به.

وتأتي الغارات بالتزامن مع بسط الجيش السوري سيطرته على نحو 95 بالمئة من محافظة درعا وتقدمه السريع في محافظ القنيطرة محررا عشرات البلدات والقرى، ومحاصرا الجيب الأخير لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) قرب الحدود مع الجولان، كما تتزامن مع معلومات عن استعدادات عسكرية بدأها الجيش السوري لإطلاق عملية استباقية في مناطق سيطرة المسلحين في ريف اللاذقية الشرقي وحماة الشمالي الغربي وريف إدلب الغربي، وصولا إلى جسر الشغور وأريحا، حيث من المتوقع أن يتركز العمل العسكري على فتح طريق حلب اللاذقية.