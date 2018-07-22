قرقاش يكشف ما أرادته "أنصار الله" من معركة الحديدة… وما فعله مقتل عبدالله صالح بها

تحدث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد 22 يوليو/تموز، عن معركة الحديدة في اليمن، مشيرا إلى أن دول التحالف العربي راعت الوضع الإنساني في المعركة.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تقدم التحالف تجاه الحديدة واستحق الإشادة الدولية لمراعاته للوضع الإنساني وأرواح المدنيين، أملنا أن يثمر جهد المبعوث الأممي السياسي في تحرير المدينة ودون ذلك فإن تحرير الحديدة قادم".

تقدم التحالف تجاه الحديدة إستحق الإشادة الدولية لمراعاته للوضع الإنساني وأرواح المدنيين، أملنا أن يثمر جهد المبعوث الأممي السياسي في تحرير المدينة ودون ذلك فإن تحرير الحديدة قادم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 22, 2018

وأشار قرقاش، إلى ما أردته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من معركة الحديدة، قائلا: "في بحثه عن المظلومية أراد الحوثي أن نخوض معركة الحديدة بمواصفاته، فكان التحالف أكثر فطنة في مراعاته للجوانب الإنسانية والمدنية، تقدمنا خلال الأشهر الماضية على الساحل الغربي سيتوّج بتحرير الحديدة".

في بحثه عن المظلومية أراد الحوثي أن نخوض معركة الحديدة بمواصفاته، فكان التحالف أكثر فطنة في مراعاته للجوانب الإنسانية والمدنية، تقدمنا خلال الأشهر الماضية على الساحل الغربي سيتوّج بتحرير الحديدة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 22, 2018

ولم يفوت الوزير الإماراتي ذكر كل من قطر وإيران في معرض حديثه عن المعركة، إذ قال: "نذكر المراهنين على الحوثي وعلى رأسهم الدعم الإيراني والمال القطري".

وأضاف قرقاش، في إشارة إلى الرئيس اليمني السابق، على عبد الله صالح وما فعله ذلك بجماعة "أنصار الله": "الحوثي خلال العام الماضي لم يكسب معركة أو يتقدم على الأرض، وغدره بحليفه كشفه أمام العديد من محازبيه، خسارته الحديدة ستكون في هذا السياق".

في بحثه عن المظلومية أراد الحوثي أن نخوض معركة الحديدة بمواصفاته، فكان التحالف أكثر فطنة في مراعاته للجوانب الإنسانية والمدنية، تقدمنا خلال الأشهر الماضية على الساحل الغربي سيتوّج بتحرير الحديدة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 22, 2018

وتقود السعودية تحالفا عسكريا تقول إنه يستهدف إعادة الشرعية في اليمن. وبدأت عمليات هذا التحالف في أواخر شهر مارس/آذار عام 2015 ضد ما يقول إنها أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" التي تتهم السعودية والتحالف بتدمير بنية اليمن التحتية واستهداف المدنيين، وهو ما ينفيه التحالف.