وكالة: "داعش" يعلن مقتل أحد قادته في مصر

وأضافت الوكالة أن التنظيم قال إن القيادي الذي قتل هو أبو جعفر المقدسي، ونشر بيانا على شكل ملصق تحت عنوان "قوافل الشهداء" مع صورة لرجل ملتح يبتسم ويرتدي معطفا وقبعة.
وعرف مصدر أمني مصري، بحسب رويترز، الرجل بأنه زعيم التنظيم في بلدة الشيخ زويد الساحلية قرب الحدود مع قطاع غزة.
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، بداية الشهر الجاري، البيان رقم 25 بخصوص العملية الشاملة "سيناء 2018" لتجفيف منابع الإرهاب ، وإستمراراً لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، وأعلن البيان عن قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير 5 عربات ومخزن للإحتياجات الإدارية للعناصر الإرهابية بشمال سيناء.
كما أعلن مقتل ثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار، والقبض على 59 مشتبها بهم، وتدمير عدد من الأنفاق في مدينة رفح.
#المتحدث_العسكرى: البيان الخامس والعشرون للقيادة العامة للقوات المسلحة… pic.twitter.com/W9Oq4R2S1k— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 3, 2018
وبدأت القوات المسلحة المصرية منذ شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية واسعة بالتعاون مع قوات الشرطة، استهدفت بها تطهير شبه جزيرة سيناء من العناصر الإرهابية، وكذلك تأمين الحدود الغربية.
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