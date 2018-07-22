وكالة: "داعش" يعلن مقتل أحد قادته في مصر

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي ومصدر أمني اليوم الأحد 22 يوليو/تموز "مقتل زعيما محليا لفرع التنظيم في شبه جزيرة سيناء بمصر"، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت الوكالة أن التنظيم قال إن القيادي الذي قتل هو أبو جعفر المقدسي، ونشر بيانا على شكل ملصق تحت عنوان "قوافل الشهداء" مع صورة لرجل ملتح يبتسم ويرتدي معطفا وقبعة.

© REUTERS / OMAR SOBHANI وكالة: "داعش" يعلن تبنيه استهداف نائب الرئيس الأفغاني في مطار كابول

وجاء في الرسالة المقتضبة التي تناقلتها قنوات التنظيم على تليجرام "الأخ أبو جعفر المقدسي تقبله الله". ولم تذكر الرسالة تفاصيل بشأن أين أو متى أو كيف قتل.

وعرف مصدر أمني مصري، بحسب رويترز، الرجل بأنه زعيم التنظيم في بلدة الشيخ زويد الساحلية قرب الحدود مع قطاع غزة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، بداية الشهر الجاري، البيان رقم 25 بخصوص العملية الشاملة "سيناء 2018" لتجفيف منابع الإرهاب ، وإستمراراً لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، وأعلن البيان عن قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير 5 عربات ومخزن للإحتياجات الإدارية للعناصر الإرهابية بشمال سيناء.

كما أعلن مقتل ثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار، والقبض على 59 مشتبها بهم، وتدمير عدد من الأنفاق في مدينة رفح.

#المتحدث_العسكرى: البيان الخامس والعشرون للقيادة العامة للقوات المسلحة… pic.twitter.com/W9Oq4R2S1k — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 3, 2018

وبدأت القوات المسلحة المصرية منذ شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية واسعة بالتعاون مع قوات الشرطة، استهدفت بها تطهير شبه جزيرة سيناء من العناصر الإرهابية، وكذلك تأمين الحدود الغربية.