مع استمرار تردي الأوضاع… توجيه جديد من أمير الكويت بخصوص العراق

أصدر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد 22 يوليو/ تموز توجيها في ما يتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها العراق.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وجه الصباح، بتقديم المساعدة العاجلة للعراق في ضوء الظروف الصعبة الراهنة التي يواجهها مواطني دولة العراق، وفق ما قاله وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية، محمد بو شهري.

(الكهرباء) الكويتية: مساعدات عاجلة للعراق بتوجيهات من سمو أمير البلاد https://t.co/1NNsvUMfqY pic.twitter.com/L3WZiYu9QT — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 22, 2018

وأوضح الوزير أن وزارة الكهرباء والماء قامت بالتبرع بعدد 17 مولدا كهربائيا متنقلا بطاقة إجمالية 30 ألف كيلو واط، وذلك للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة البصرة العراقية.

وتشهد العديد من مناطق ومحافظات العراق تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.

ومع اشتعال التظاهرات في البلاد، فرض الأمن العراقي، مساء الأحد الماضي، حظرا للتجوال في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي البلاد، بعد مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 عنصرا من قوات الأمن، في مظاهرات متواصلة منذ سبعة أيام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومستوى الخدمات، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الشعب العراقي من حقه ان يطالب بحقوقه، فيما دعا القوات الأمنية إلى المساهمة بدعم حملة البناء والإعمار.