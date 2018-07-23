شيخ إماراتي يتحدث عن "صبر" السعودية والإمارات تجاه قطر

تحدث سعيد بن طحنون آل نهيان، رئيس بوابة الإمارات العالمية للاستثمار عن الأزمة الخليجية في لقاء له على قناة 24 السعودية.

وقال بن طحنون في برنامج إن السعودية والإمارات "صبروا كثيرا على قطر، لأبعد الحدود، وأنا أحسدهم وأحييهم على هذا النفس، فمهما كان شقيقك قد لا تتحمله".

وبسؤاله عن توقيت توقف قطر عن "دعم الحركات المتطرفة"، أكد أن قطر تتعنت حتى الآن في هذا الأمر "ما يبين أن قطر ستكف، وإغصاب شعبهم على قبول هذا الشيء" (يقصد دعم الإرهاب).

سموالشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان: السعودية و الإمارات صبروا كثيراً على قطر. pic.twitter.com/33uGpoOQ4z #ايران #الملالي — خالد الحوطي (@khaledhotyunrsj) July 22, 2018

وأضاف رئيس بوابة الإمارات العالمية للاستثمار "Emirates Gate Investment LLC" أن "نوايا الشعب السعودي والإماراتي هي نوايا حسنة وهناك تقارب وتلاحم كبير بين القادة والشعب في البلدين".

واعتبر أن وقفة "القيادتين السعودية والإمارتية معا، حسبت لها إيران ألف حساب".

سموالشيخ. سعيد بن طحنون آل نهيان: وقفة القيادتين السعودية والإمارتية معاً، حسبت لها إيران ألف حساب. pic.twitter.com/2P8IKKM0Tj #ايران #امريكا — وردان القيضي (@wardankaydiuvdk) July 22, 2018

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنوا قطع العلاقات مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران العام الماضي، بعد اتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأعلن رباعي المقاطعة قائمة مطالب، أهمها: "خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة ووقف دعم جماعة الإخوان المسلمين، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربع"، وهي المطالب التى رفضت قطر تنفيذها.