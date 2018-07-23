التلفزيون السوري: إسرائيل استهدفت موقعا عسكريا في حماة

ذكر التلفزيون السوري، أن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في مدينة مصياف بمحافظة حماة وتسببت في خسائر مادية فقط.

ووفقا لوكالة "رويترز"، عند سؤال متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عما أعلنه التلفزيون السوري، قالت: "نحن لا نعقب على التقارير الأجنبية".

© Sputnik . Sergey Guneev نتنياهو: لن نكف عن التحرك ضد المحاولات الإيرانية في سوريا

وكانت وسائل الإعلام السورية، أعلنت الأسبوع الماضي أن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا عسكريا سوريا قرب مطار النيرب على أطراف مدينة حلب

وفي مايو/أيار قالت إسرائيل إنها هاجمت كل البنية التحتية الإيرانية بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على أراض تحتلها إسرائيل للمرة الأولى.

وتعهدت إسرائيل بأنها ستحتفظ بحق التعامل بحرية في ضرب مناطق على طول حدودها وفي أنحاء أخرى في سوريا، حيث تشتبه في وجود قوات مدعومة من إيران.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستواصل "التحرك في سوريا لمنع التوغل الإيراني هناك".