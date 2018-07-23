حركة فتح تؤكد وفاة مسؤول طلابي وطبيب فلسطينيين في الجزائر بسبب الغاز

أكد مكتب حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في الجزائر أن وفاة رئيس مكتب الطلبة الفلسطينيين في الجزائر سليمان محمد الفرا ورفيقه الطبيب محمد حميد البنا الذي اكتشف يوم أمس الأحد في العاصمة الجزائرية، كان بسبب حادث اختناق بالغاز.

الجزائر- سبوتنيك. وأعلن مكتب فتح في الجزائر في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن ما يتم تداوله حول ظروف الوفاة، هي مجرد أقاويل غرضها الفتنة.

© AFP 2018 / Abbas Momani الصراع داخل حركة فتح يضعها في مفترق طرق

وجاء في البيان: "بشأن وفاة رئيس المكتب الحركي الطلابي المركزي بالجزائر سليمان محمد الفرا البالغ من العمر 33 سنة والطبيب محمد حميد البنا، نرجو من كل الوكالات التي نقلت الخبر توخي الحيطة والحذر في سبب الوفاة، فالسبب اختناق بالغاز حسب تحقيقات الشرطة العلمية ولا صحة لأقاويل أخرى والغرض منها بث روح الفتنة".

وأكد بيان فتح الجزائر أن "وفاتهما، (سليمان محمد الفرا ومحمد حميد البنا) كان خنقا بالغاز بسبب تسرب غاز داخل الشقة"، في منطقة زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.

وفي وقت سابق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة تلمح إلى إمكانية أن تكون وفاة الفرا والبنا، على خلفية جريمة اغتيال.

وأعلنت رابطة الجالية الفلسطينية المقيمة في الجزائر، مساء أمس الأحد، وفاة رئيس المكتب الطلابي المركزي للطلبة الفلسطينيين في الجزائر سليمان محمد الفرا والطبيب محمد حميد البنا اليوم في الجزائر في حادث اختناق بالغاز.