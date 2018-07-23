مقتل مهاجمين اثنين استهدفا مبنى محافظة أربيل

قالت شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، 23 يوليو/تموز، بأن القوات الأمنية تمكنت من قتل مهاجمين اثنين من الذين هاجموا على مبنى محافظة أربيل.

ونقلت الشبكة الإعلامية الكردية، عن مراسلها، قوله إن "قوات (الآسايش) التي اشتبكت مع المسلحين الثلاثة الذين دخلوا مبنى محافظة أربيل في وقت سابق من اليوم، استطاعت أن تقتل مسلحين اثنين وتصيب الثالث في العملية".

وأضاف أن "القوات الأمنية حررت موظفا كان قد تم احتجازه كرهينة من قبل المسلحين الذين هاجموا المبنى".

​وتعرض مبنى محافظة أربيل، صباح اليوم، إلى هجوم مسلح من قبل ثلاثة مسلحين مجهولي الهوية. وقال نائب محافظ أربيل، طاهر عبد الله: "إن عنصرا من الشرطة أصيب جراء إطلاق النار عليه من قبل المسلحين"، وذلك بعد دخول مسلحين اثنين صبيحة اليوم مبنى محافظة أربيل". وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مبنى المحافظة وتبحث عن المسلحين اللذين دخلا المبنى".