سبعة قتلى وأربعة جرحى بقصف مدفعي لـ "أنصار الله" في الحديدة

ارتفعت حصيلة ضحايا قصف مدفعي تعرضت له محافظة الحديدة غربي اليمن، إلى 11 قتيلاً وجريحاً.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن: "إن سبعة مدنيين 4 أطفال وامرأتين ورجل قتلوا وأصيب 4 آخرين بسقوط ثلاث قذائف هاون أطلقتها مليشيا الحوثي "الانقلابية" من مواقعها في مديرية جبل رأس على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوبي الحديدة".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... القوات المشتركة تحبط تسللا لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

وأشارت إلى "أن أبناء مدينة حيس خرجوا… في مسيرة شعبية مطالبين قوات الجيش بملاحقة ما تبقى من عناصر الحوثي في جبل رأس والمجاعشة التي تعد مواقع لاستهداف الأحياء السكنية وسقوط العشرات من المدنيين من أبناء المدينة".

وكان مصدر عسكري أفاد، في وقت سابق اليوم، لوكالة "سبوتنيك" بمقتل 3 أطفال بقصف مدفعي شنه مسلحو "أنصار الله" على مدينة حيس.

يشار إلى أن مسلحي "أنصار الله" كثفوا قصفهم الصاروخي على القوات المشتركة في محافظة الحديدة غربي اليمن، عقب إعلان الأخيرة بإسناد من التحالف عملية النصر الذهبي في 13 حزيران/ يونيو لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.