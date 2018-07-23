نائب وزير خارجية روسيا يبحث مع وزير خارجية "الوفاق الليبي" التعاون بين البلدين

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "في 22 تموز/يوليو، بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، بعض المسائل العملية لآفاق تنمية العلاقات الروسية الليبية، مع التركيز على آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي ذو المنفعة المتبادلة. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة مراعاة المصالح المشروعة للشركات الروسية والأفراد في سياق بناء علاقات ودية بين روسيا وليبيا.



وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد أكد، يوم 21 تموز/يوليو، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص إلى الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، دعم الجانب الروسي لجهوده الهادفة إلى مساعدة القوى السياسية الليبية الرئيسية في الإسراع بتشكيل سلطة دولة فاعلة في ليبيا على أساس توافقي، بما يضمن وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية وسيادتها.وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان، بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وفشلت في الحصول على ثقة البرلمان.