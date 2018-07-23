تزامنا مع الاحتفال بـ"يوم النهضة"... فيديو "نادر" للسلطان قابوس... وقرار عاجل

وأظهر الفيديو الذي نشر، اليوم الاثنين 23 يوليو/تموز، مهارة السلطان قابوس بن سعيد، في إصابة الأهداف بدقة، خلال ممارسته هواية الرماية. وجاء نشر الفيديو مع احتفال سلطنة عمان، بـ"يوم النهضة المباركة"، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية لتولي السلطان قابوس بن سعيد حكم البلاد في 23 يوليو/تموز 1970.

ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية: "يحتفي العمانيون بهذا اليوم، مؤكدين أن تولي السلطان قابوس السلطة في البلاد كان لحظة فارقة لتحويل خط السلطنة من بلد فقير تقسمه الخلافات الداخلية إلى دولة مزدهرة باقتصاد مميز، وتلعب دورا بارزا على المستوى الدبلوماسي عبر انتهاج مبدأ عدم الانحياز أو التدخل في شؤون الغير.

الحقيقه هاذا السلطان قابوس ماشاء الله تبارك الله رجل عسكري قناص متدرب عسكري مئه بالمئه قدتجدروساءكثرلايجيدون رمايه pic.twitter.com/NDgWoa0JwW — فيصل سلطان الحربي (@RJ0a6COxSZKrerw) July 22, 2018

وتعد السلطنة من الدول التي اعتمدت في سياساتها وعلاقاتها على مبدأ الحوار والمفاوضات لحل الخلافات وتسويتها بالطرق السلمية على أساس الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة وحسن الجوار.

وأضافت الوكالة الرسمية أن السلطان قابوس أصدر قرارا عاجلا بالعفوا عن 274 سجينا، بينهم 115 أجنبيا، بمناسبة "يوم النهضة المباركة".