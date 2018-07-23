مقتل المسلح الأخير في الهجوم على مبنى محافظة أربيل

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمنيين أكراد القول إن "قوات الأمن الكردية قتلت المسلح الأخير الذي هاجم مبنى المحافظة في مدينة أربيل الكردية، وبذلك أنهت الحصار".
وقالت شبكة "رووداو" الكردية إن القوات الأمنية تمكنت من قتل اثنين من منفذي الهجوم على مبنى محافظة أربيل.
ونقلت الشبكة الإعلامية الكردية، عن مراسلها، قوله إن "قوات (الآسايش) التي اشتبكت مع المسلحين الثلاثة الذين دخلوا مبنى محافظة أربيل في وقت سابق من اليوم، استطاعت أن تقتل مسلحين اثنين وتصيب الثالث في العملية".
وأضاف أن "القوات الأمنية حررت موظفا كان قد تم احتجازه كرهينة من قبل المسلحين الذين هاجموا المبنى".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)