مقتل المسلح الأخير في الهجوم على مبنى محافظة أربيل

قتلت قوات الأمن الكردية المسلح الأخير من منفذي الهجوم على مبنى محافظة أربيل، لتنهي بذلك عملية الهجوم الذي وقع صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمنيين أكراد القول إن "قوات الأمن الكردية قتلت المسلح الأخير الذي هاجم مبنى المحافظة في مدينة أربيل الكردية، وبذلك أنهت الحصار".

© AP Photo / Emad Matti إنقاذ اثنين من رهائن مبنى محافظة أربيل واستمرار عملية الاحتجاز

وكان مبنى محافظة أربيل قد تعرض، صباح اليوم، إلى هجوم مسلح من قبل ثلاثة مسلحين مجهولي الهوية . وقال نائب محافظ أربيل، طاهر عبد الله: "إن عنصرا من الشرطة أصيب جراء إطلاق النار عليه من قبل المسلحين"، وذلك بعد دخول مسلحين اثنين صبيحة اليوم مبنى محافظة أربيل". وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مبنى المحافظة وتبحث عن المسلحين اللذين دخلا المبنى".

وقالت شبكة "رووداو" الكردية إن القوات الأمنية تمكنت من قتل اثنين من منفذي الهجوم على مبنى محافظة أربيل.

ونقلت الشبكة الإعلامية الكردية، عن مراسلها، قوله إن "قوات (الآسايش) التي اشتبكت مع المسلحين الثلاثة الذين دخلوا مبنى محافظة أربيل في وقت سابق من اليوم، استطاعت أن تقتل مسلحين اثنين وتصيب الثالث في العملية".

وأضاف أن "القوات الأمنية حررت موظفا كان قد تم احتجازه كرهينة من قبل المسلحين الذين هاجموا المبنى".