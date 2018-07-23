مصدر عسكري: "أنصار الله" يسيطرون على 3 تباب شمال لحج

تجددت المعارك بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة لحج جنوبي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي أنصار الله نفذوا، اليوم، هجوماً واسعاً على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة الشريجة بكرش شمال محافظة لحج، تمكنوا على أثره من السيطرة على ثلاث تباب".

وأضاف: "إن الهجوم أوقع 6 قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي".

في هذه الأثناء، أكد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني صد هجوم لمسلحي "أنصار الله" على مواقع في منطقة ركب الدبي ومحيطها شمال الشريجة بهدف استعادة السيطرة على مواقع خسروها مؤخراً.

وأشار المصدر إلى "تكبيد مسلحي أنصار الله العديد من القتلى والجرحى، في حين سقط 3 من قوات الرئيس هادي جرحى خلال التصدي للهجوم".

وكان الجيش اليمني أعلن، في 28 يونيو/حزيران الفائت، السيطرة على جبل الركيزة ونجد قفيل ومناطق شرار والركب والخياشن وركب الدبي والمرخومة وعدد من الجبال الاستراتيجية في منطقة الشريجة.