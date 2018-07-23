بعد توجيه الأمير... قطر تحذر الأردنيين من جديد

وجهت السفارة القطرية في العاصمة عمان، اليوم الاثنين 23 يوليو/ تموز، تحذيرا جديدا للأردنيين.

وقالت السفارة القطرية في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "نوجه عناية الأخوة المواطنين أن الروابط التي يتم تداولها بشكل واسع للتقدم للوظائف التي أعلنت عنها دولة قطر غير معتمدة".

وأضافت: "لا تزال اللجنة الفنية الأردنية تعمل على بناء منصة إلكترونية حيث سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل بشكل رسمي من خلال الجهات الرسمية فقط".

نوجه عناية الأخوة المواطنين ان الروابط التي يتم تداولها بشكل واسع للتقدم للوظائف التي اعلنت عنها دولة قطر غير معتمدة ولا تزال اللجنة الفنية الاردنية تعمل على بناء منصة الكترونية حيث سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل بشكل رسمي من خلال الجهات الرسمية فقط pic.twitter.com/RGuXoRzlDe — سفارة دولة قطر-عمان (@QatarEmb_Amman) ٢٣ يوليو ٢٠١٨

وكان وزير التنمية الإدارية القطري ووزير العمل الأردني، أعلنا في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي، عن توفير قطر نحو ألف فرصة عمل للأردنيين المقيمين على أراضي قطر، كمرحلة أولى حتى شهر سبمتبر/أيلول المقبل، على أن يتم الإسراع بتوفير فرص العمل الأخرى ضمن مبادرة قطر بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني.

يأتي ذلك، بناء على توجيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية بالإضافة لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.