تطورات "تابوت الإسكندرية"... زاهي حواس يتحدث عن الجماجم الثلاث

قال وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس، إن ما أشيع حول السائل الأحمر الذي وجد بتابوت الإسكندرية مجرد شائعات لا تمت لأية حقيقة علمية بصلة.

وأضاف حواس، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، إن السائل الأحمر هو مياه صرف صحي نتيجة وجود التابوت أسفل العمارات السكنية، وأن من روجوا لشائعات أنه الزئبق الأحمر أو أكسير الحياة لا يعرفون شيئا عن العلم، وأنهم مجرد مروجين للشائعات لا أكثر.

وأكد أن وجود ثلاث جماجم في تابوت واحد أمر طبيعي، خاصة أن التابوت يوضع فيه أكثر من شخص ما دون التوابيت الملكية التي تقتصر على شخص واحد فقط، كما أكد حواس أن التصريحات التي تخرج من الوزارة لا تكون إلا بعد دراسة، وأن ما ينسب للمسؤولين هي مجرد شائعات غير حقيقية.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أنهى الغموض الذي أحاط بـ"تابوت الإسكندرية"، كاشفا عن محتوياته وماهية السائل الأحمر المتواجد في داخله.

وقال وزيري، خلال مؤتمر صحفي أقيم في موقع العثور على التابوت، إنه عبارة عن مدفن جماعي لثلاثة أشخاص من أسرة واحدة. وأوضح أن المدفن به بقايا هياكل عظمية لموتى تأثرت بشدة من مياه الصرف الصحي التي غمرت التابوت لوجود كسر صغير في أحد جوانبه.

يذكر أنه تم العثور على التابوت الأثري خلال الحفر أسفل عقار في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية، وهو مصنوع من الجرانيت الأسود ويعود إلى العصر البطلمي والقرن الرابع قبل الميلاد.